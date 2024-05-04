В Україні набув чинності закон, який скасовує статус «‎обмежено придатний»

З 4 травня набуває чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист.

Згідно з ним статусу «обмежено придатний» більше не буде, а всі військовозобов’язані чоловіки, які мають його, зобов’язані пройти повторну медкомісію, повідомляє УНІАН.

Водночас скасування статусу «обмежено придатний до військової служби» не означає, що вони автоматично стають придатними.

Відповідно до закону, підписаного президентом, у військовозобов’язаних тепер буде два статуси: придатний до військової служби та непридатний до військової служби.

Чоловіки у віці 18-60 років, які до цього мали статус «обмежено придатний», тепер повинні знову пройти ВЛК (військово-лікарську комісію).

Це належить зробити протягом 9 місяців, тобто, до 4 лютого 2025 року.

Зокрема це стосується чоловіків призовного віку, які отримали інвалідність II або III групи після 24 лютого 2022 року – окрім військових, каже новий закон про мобілізацію в Україні.

Медкомісія повинна буде дати тільки два висновки: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії:

повністю придатний;придатний до служби у військовому виші, ТЦК і СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатний до служби в Десантно-штурмових військах, Морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плавскладі тощо;придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди відносяться кандидати на вступ до ВВН3);придатний для виконання специфічних завдань.

Але поки що необхідних критеріїв, щоб визначати ступінь придатності, немає – вони з’являться після того, як підзаконні нормативно-правові акти (зокрема, наказ № 402 Міноборони України), приведуть у відповідність до нового закону.

Агентство Телевидения Новости