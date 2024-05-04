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Наслідки атаки Харкова безпілотниками: слідчі документують злочини рф

Наслідки атаки Харкова безпілотниками: слідчі документують злочини рф

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, в ніч на 4 травня збройні сили рф здійснили запуск БпЛА по Харкову.

Під ворожими ударами опинився Основʼянський район міста. Близько 1:00 внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. Стались пожежі.

Також пошкоджено житлові будинки. Постраждали чотири людини. У трьох жінок — гостра реакція на стрес. 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано до лікарні.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости

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