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Армія рф двічі за суботу обстріляли прикордонне село на Харківщині
4 травня о 14:00 та о 22:00 ворог завдав артилерійських ударів по селу Одноробівка Богодухівського району.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
В результаті пошкоджено три двоповерхові багатоквартирні будинки та чотири приватні будинки, господарчі споруди.
Значних пошкоджень зазнали енерго- та газомережі. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.
За попередніми даними, обійшлося без жертв.