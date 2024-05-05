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Армія рф двічі за суботу обстріляли прикордонне село на Харківщині

Армія рф двічі за суботу обстріляли прикордонне село на Харківщині

4 травня о 14:00 та о 22:00 ворог завдав артилерійських ударів по селу Одноробівка Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

В результаті пошкоджено три двоповерхові багатоквартирні будинки та чотири приватні будинки, господарчі споруди.

Значних пошкоджень зазнали енерго- та газомережі. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Агентство Телевидения Новости

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