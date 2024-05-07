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Усик звернувся до Ф’юрі за півтора тижня до історичного бою

Усик звернувся до Ф’юрі за півтора тижня до історичного бою

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик звернувся до Тайсона Ф’юрі, в бою з яким виборюватиме звання абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Нагадаємо, цей поєдинок пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 18 травня.

«Чекаю не дочекаюся, коли нарешті побачу тебе в рингу», — написав Усик у соцмережах.

Раніше Ф’юрі заявив в інтерв’ю, що «поважає Усика як боксера та сім’янина», а також зазначив, що «потрібно бути повним ідіотом, щоб недооцінювати Усика».

Агентство Телевидения Новости

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