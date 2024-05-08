За добу через обстріли на Харківщині тричі горів ліс

Протягом доби з 7 по 8 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативних виїздів, з яких:

41 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;2 – на чергування;1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;6 – на допомогу населенню;3 – інші виїзди.

На Куп’янщині протягом доби ліквідовано три пожежі у хвойних лісах, спричинені ворожими обстрілами.

Так, поблизу с. Глушківка горів ліс на площі 20 га, у с. Новоосинове горіла хвойна підстилка на площі 10 га, а у с. Подоли – на площі 4 га. Усі пожежі сталися на території лісництв Курилівської громади.

Пожежі силами підрозділів ДСНС та лісового господарства були ліквідовані. Жертв та постраждалих не було.

О 14:21 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного деревообробного підприємства в Шевченківському районі Харкова. Загоряння виникло у двоповерховій виробничо-складській будівлі. На місці працювали 5 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та автодрабині. Горів дах будівлі на площі 800 кв. м. О 15:33 відбулась локалізація пожежі, о 22:03 – її повна ліквідація. Постраждалих немає. Рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі та споруди. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Минулої доби вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах на загальній площі 42 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 197 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости