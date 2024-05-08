Сегодня 09:25
Просмотров: 116
Харківські нацгвардійці знешкодили штурмову групу окупантів під Кліщіївкою
Напередодні росіяни намагалися завести свою штурмову групу для відбиття позицій українських сил оборони в районі населеного пункту Кліщіївка.
Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада НГУ.
Завдяки діям групи аеророзвідки та мінометників слобожанських гвардійців спроба російських загарбників була припинена.
Відзначився розрахунок 82 мм міномета КБА-48М1 під керівництвом гвардійця на позивний «Історик».
Завдяки вмілому корегуванню артилерійського вогню, а також оперативному відпрацюванню на ураження, ворог поніс втрати: один загиблий та двоє поранених.