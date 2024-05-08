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Харківські нацгвардійці знешкодили штурмову групу окупантів під Кліщіївкою

Харківські нацгвардійці знешкодили штурмову групу окупантів під Кліщіївкою

Напередодні росіяни намагалися завести свою штурмову групу для відбиття позицій українських сил оборони в районі населеного пункту Кліщіївка.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада НГУ.

Завдяки діям групи аеророзвідки та мінометників слобожанських гвардійців спроба російських загарбників була припинена.

Відзначився розрахунок 82 мм міномета КБА-48М1 під керівництвом гвардійця на позивний «Історик».

Завдяки вмілому корегуванню артилерійського вогню, а також оперативному відпрацюванню на ураження, ворог поніс втрати: один загиблий та двоє поранених.

Агентство Телевидения Новости

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