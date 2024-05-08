Масована атака на енергосистему України: росія застосувала понад 50 ракет і більш як 20 «шахедів»

Вночі 8 травня окупанти здійснили масовану атаку на енергооб’єкти України: ворог вдарив по об’єктах генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

«Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії – внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години», – зазначив Галущенко.

Агентство Телевидения Новости