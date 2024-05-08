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«Укренерго» попереджає про можливі відключення з 18:00 до 23:00

«Укренерго» попереджає про можливі відключення з 18:00 до 23:00

8 травня росіяни завдали нового масованого удару по тепло та гідроелектростанціях. З 18:00 до 23:00 можливі відключення по всій Україні, є нові знеструмлення у 9 областях.  

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

У ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня.

Наслідки атак росіян на енергооб’єкти

Пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

Наразі на пошкоджених об’єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Обмеження споживання

Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.

Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи.

Мережі «Укренерго» та Обленерго

Через негоду на ранок знеструмлено 31 населений пункт в Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.

З інших причин знеструмлені 411 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Агентство Телевидения Новости

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