Пошкоджені будинки, підприємство та поранена людина: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Упродовж доби армія рф обстрілювала населені пункти Харківщини з РСЗВ, артилерії, мінометів. Під ударам окупантів перебували Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський райони області.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Черкаські Тишки. 7 травня близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач.

Колодязне. 7 травня о 2:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок, поранення отримала цивільна 72-річна жінка, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Радьківка. 7 травня о 3:00 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено цивільне підприємство.

Подоли. 7 травня близько 11:00 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу околиць села сталося загоряння лісової підсилки на площі 4 га.

Новоосинове. 7 травня близько 11:40 окупанти обстріляли околиці села.

Глушківка. 7 травня близько 12:00 внаслідок ворожого обстрілу околиць села зайнялася лісова підсилка на площі 20 га.

Кучерівка. 7 травня близько 15:00 внаслідок російського обстрілу пошкоджено приватний будинок.

На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили 36 оглядів місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 14 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Евакуаційні заходи. 7 травня поліцейські Куп’янського райвідділу поліції евакуювали трьох цивільних громадян.

Агентство Телевидения Новости