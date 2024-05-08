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Тролейбуси №2 та 40 тимчасово змінять маршрути – ремонт контактної мережі

Тролейбуси №2 та 40 тимчасово змінять маршрути – ремонт контактної мережі

Рух тролейбусів без запасу автономного ходу на вул. Сумській, на ділянці від пр. Незалежності до вул. Дерев’янка, буде припинений з 10:00 до 15:00 9 та 10 травня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

На цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№2: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – розворотне коло «Пр. Жуковського»;

№40: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська – пл. Конституції.

Агентство Телевидения Новости

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