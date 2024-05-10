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Площа пожежі в приватному секторі Харкова склала 1000 кв. метрів

Площа пожежі в приватному секторі Харкова склала 1000 кв. метрів

Вночі 10 травня о 3:20 росіяни обстріляли Харків, постраждали двоє людей: у 72-річної жінки та 11-річної дитини медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Сталося загоряння трьох двоповерхових приватних житлових будинки та трьох господарчих споруд на загальній площі 1000 кв. м. Попередньо, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років. У них гостра реакція на стрес.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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