Площа пожежі в приватному секторі Харкова склала 1000 кв. метрів
Вночі 10 травня о 3:20 росіяни обстріляли Харків, постраждали двоє людей: у 72-річної жінки та 11-річної дитини медики діагностували гостру реакцію на стрес.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Сталося загоряння трьох двоповерхових приватних житлових будинки та трьох господарчих споруд на загальній площі 1000 кв. м. Попередньо, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років. У них гостра реакція на стрес.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.