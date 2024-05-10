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На місці ракетного удару по Харкову працюють рятувальники

На місці ракетного удару по Харкову працюють рятувальники

Вночі 10 травня ворог завдав ракетного удару по приватному сектору Харкова.

Влучання було у житлові будинки, внаслідок чого виникло горіння трьох приватних осель і трьох господарчих споруд на загальній площі 1000 кв. м, повідомили в ДСНС України.

Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі. Кількість постраждалих уточнюється. На місці події працюють психологи ДСНС.

Як повідомили в Харківській міській філії «Газмережі», фахівці з ночі працюють на місці обстрілів Київського району. Наразі без газопостачання залишаються пошкоджені будинки.

Агентство Телевидения Новости

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