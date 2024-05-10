У Харкові горіла багатоповерхівка: ДСНС-ники врятували п’ятьох людей

10 травня о 8:26 у житловій 12-типоверхівці на вулиці Олександра Зубарєва у Харкові сталася пожежа: горів балкон у квартирі на 5 поверсі.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

В будинку було сильне задимлення сходової клітини, а також тієї квартири, де сталося загоряння. ДСНС-ники врятували двох дорослих та дитину. Під час розвідки вогнеборці виявили на 10 поверсі жінку з немовлям, які потерпали від диму і не могли самостійно евакуюватись. Їх також було врятовано.

Ще 15 мешканців вийшли на вулицю самостійно під наглядом надзвичайників.

Пожежу площею 13 кв. м. вдалось загасити о 9:12. Причина загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости