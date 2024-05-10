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Правоохоронці Харківщини показали наслідки нічних обстрілів Дергачів та Липців

Правоохоронці Харківщини показали наслідки нічних обстрілів Дергачів та Липців

10 травня приблизно о 3:20 російська армія обстріляла місто Дергачі. Пошкоджено щонайменше 25 будівель та споруд, а також понад 30 торгівельних павільйонів. Без постраждалих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також вночі ворог вдарив по селу Липці. З уламковим пораненням госпіталізована 62-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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