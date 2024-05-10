Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон: Синєгубов про ситуацію у Вовчанську

Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Усю ніч тривали обстріли КАБами, з РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

«Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки», – йдеться в повідомленні.

В Харківській ОВА закликали цивільне населення прикордонних населених пунктів перебувати в укриттях.

Агентство Телевидения Новости