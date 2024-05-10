Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон: Синєгубов про ситуацію у Вовчанську
Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Усю ніч тривали обстріли КАБами, з РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.
«Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки», – йдеться в повідомленні.
В Харківській ОВА закликали цивільне населення прикордонних населених пунктів перебувати в укриттях.