На Харківщині через нові обстрілі пошкоджено газопровід та електромережі

Внаслідок бойових дій в одному з населених пунктів Харківського району пошкоджено газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилися 684 абоненти.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У Куп’янську внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід, припинено газопостачання 72 абонентів.

Енергетики заживили 1737 абонентів, які вимикалися через обстріли. На ранок знеструмлено майже 40 тисяч точок обліку, в тому числі через повторні обстріли, що сталися ввечері та вночі. Через мережеві обмеження застосовуються графіки відключень для близько 101 тисячі абонентів.

Агентство Телевидения Новости