Особливості цьогорічного мультипредметного тестування на Харківщині

На Харківщині розповіли про особливості проведення цьогорічного національного мультипредметного тестування.

Про це йшлося під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі Харківської ОВА за участі директорки Департаменту науки й освіти ХОВА Ольги Безпалової та директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка.

«Цьогоріч у Харківській області кількість зареєстрованих учасників НМТ, яке проходитиме з 14 травня по 25 червня, становить 12 837 осіб, що на 845 – більше у порівнянні з 2023 роком», – розповіла Ольга Безпалова.

За словами директорки Департаменту науки й освіти Харківської ОВА, в 11 населених пунктах області створено 49 тимчасових екзаменаційних центрів. Всі вони функціонують на базі захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти, метрошколи та підземної школи.

Всі ТЕЦи облаштовані комп’ютерною технікою, під’єднаною до мережі інтернет, забезпечені джерелами резервного живлення і системами Starlink. У місцях проведення тестувань чергуватимуть правоохоронні служби та медичні працівники, сказала Ольга Безпалова.

НМТ проходитиме в один день. Тестування триватиме 240 хвилин. Два предмети (українська мова та математика) – до перерви, ще два (історія України та предмет за вибором) – після неї. На виконання завдань кожного предметного тесту відведено орієнтовно по 60 хвилин. Учасники зможуть самостійно розподіляти свій час в межах першого та другого блоку. Після першого блоку буде оголошено перерву, яка тривати 20 хвилин.

«Учасники НМТ у Харківській області надали перевагу іноземній мові – 5586 осіб (43,3%). Інші виявили бажання складати четвертим предметом біологію – 2804 осіб (21,9%), географію – 2009 осіб (16,4%), українську літературу – 1777 осіб (13,9%), фізику – 434 особи (3,4%), хімію – 137 осіб (1,1%)», – розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Допуск учасників до ТЕЦ розпочнеться за 30 хвилин і припиниться за 10 хвилин до початку. При вході до ТЕЦ учасник повинен пред’явити паспорт, а також роздруковані сертифікат та запрошення.

Ті учасники, котрі за будь-яких причин запізняться або при вході до ТЕЦ не пред’являть відповідні документи, допущені до участі в НМТ не будуть, наголосив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як і того року, з 11 по 19 липня триватиме проведення додаткових сесій НМТ для учасників, котрі з поважних причин не зможуть взяти участь в основному тестуванні. Реєстрація на додаткову сесію триватиме з 10 по 15 травня. Дізнатися про дату, час і місце її проведення учасники зможуть 8 липня.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників 2 липня, додаткових – 26 липня.

Агентство Телевидения Новости