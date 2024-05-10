У Харкові під землею з’являться операційні та реанімаційні приміщення

Реанімаційні та операційні відділення будуть створені на базі низки медичних закладів міста Харкова.

Про це сьогодні, 10 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров’я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних закладів», – повідомив мер.

Крім цього, в місті продовжать розширювати мережу підземних закладів культури, оскільки харків’яни мають на це запит.

«У нас уже працюють установи, які показують вистави під землею, і ми масштабуємо цей досвід. Бо є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости