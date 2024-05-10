На бульварі Гончарівському два дні буде заборонений рух транспорту

Рух транспорту на бул. Гончарівському, на ділянці від Нетіченської набережної до вул. Конторської, буде заборонений з 8:00 11 травня до 21:00 12 травня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на розподільчому газопроводі. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Полтавський Шлях, Університетською, Конторською, бул. Гончарівським та ін. У зв’язку з цим, на бул. Гончарівському також буде припинений рух трамваїв та автобусів. На час проведення ремонтних робіт вони курсуватимуть так:

трамвай №7: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал»; автобус №58е: вул. Золочівська – вул. Путивельська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – Нетіченська набережна – вул. Мар’їнська – вул. Москалівська (сел. Новоселівка);

автобус №258е: вул. Золочівська – вул. Путивельська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – Нетіченська набережна – вул. Мар’їнська – вул. Москалівська – вул. Академіка Богомольця, 27.

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