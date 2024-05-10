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На бульварі Гончарівському два дні буде заборонений рух транспорту

На бульварі Гончарівському два дні буде заборонений рух транспорту

Рух транспорту на бул. Гончарівському, на ділянці від Нетіченської набережної до вул. Конторської, буде заборонений з 8:00 11 травня до 21:00 12 травня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на розподільчому газопроводі. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Полтавський Шлях, Університетською, Конторською, бул. Гончарівським та ін. У зв’язку з цим, на бул. Гончарівському також буде припинений рух трамваїв та автобусів. На час проведення ремонтних робіт вони курсуватимуть так: 

трамвай №7:  розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал»;  автобус №58е: вул. Золочівська – вул. Путивельська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – Нетіченська набережна – вул. Мар’їнська – вул. Москалівська (сел. Новоселівка);

автобус №258е: вул. Золочівська – вул. Путивельська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – Нетіченська набережна – вул. Мар’їнська – вул. Москалівська – вул. Академіка Богомольця, 27.

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