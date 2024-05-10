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На вулиці Рибалка до кінця літа буде заборонений рух транспорту
Рух транспорту на вул. Рибалка, на ділянці від будинку №44 до вул. Харківських Дивізій, буде заборонений з 7:00 до 20:00 з 13 травня по 30 серпня.
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з реконструкції теплових мереж.
Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Ощєпкова, вул. Харківських Дивізій, бул. Богдана Хмельницького, пр. Героїв Харкова та іншими.