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На вулиці Рибалка до кінця літа буде заборонений рух транспорту

На вулиці Рибалка до кінця літа буде заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Рибалка, на ділянці від будинку №44 до вул. Харківських Дивізій, буде заборонений з 7:00 до 20:00 з 13 травня по 30 серпня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з реконструкції теплових мереж.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Ощєпкова, вул. Харківських Дивізій, бул. Богдана Хмельницького, пр. Героїв Харкова та іншими.

Агентство Телевидения Новости

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