У Харкові спостерігають полярне сяйво

Над Україною 10 травня спостерігається північне сяйво, явище видно й у Харкові. Бачать сяйво також жителі Дніпропетровщині, Львівщини, Одещині та Миколаївщині.

Причину явища пояснив харківський астроном Володимир Кажанов.

«Потужна геомагнітна буря G4 (Kp8) просто зараз. Яскраві полярні сяйва –результат викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня», – йдеться в повідомленні.

У Телеграм-каналі «Небо сьогодні | Астрономія» повідомляється: «При бурі такої сили можна очікувати появу слабкої зеленої дуги полярного сяйва над самою лінією горизонта у північній частині України. Червоне ж сяйво, яке погано помітно візуально, але добре фіксується на фототехніку, може з’явитися в небі над південним берегом Криму».

Фото: hromadske Фото: hromadske

Астроном Володимир Кажанов радить дивитися у північний бік неба: «Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400…1600 чи більше). З налаштуваннями поекспериментуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола».

Фото: Володимир Кажанов

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