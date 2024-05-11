Ломаченко та Камбосос пройшли процедуру зважування перед боєм

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) та австралійський боксер Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) пройшли процедуру зважування перед боєм за вакантний пояс IBF у легкій вазі.

Про це повідомляє «Спортарена».

Бійці показали практично рівну вагу. Ломаченко зафіксував результат 61,01 кілограмів (134,8 фунтів), Камбосос – 60,84 кілограма (134,2 фунта). Після зважування боксери знов провели дуель поглядів.

Бій між Василем та Джорджем відбудеться 12 травня. Івент, який передбачає також два поєдинки в андеркарді, пройде на «RAC Arena» в австралійському Перті, початок — орієнтовно о 5-й годині ранку за київським часом.

Нагадаємо, Ломаченко у травні 2023 року поступився Девіну Гейні в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Своєю чергою, Камбосос у своєму останньому бою переміг британця Максі Г’юза, завоювавши титул IBO у легкій вазі.

Агентство Телевидения Новости