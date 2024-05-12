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Ломаченко нокаутував Камбососа та повернув собі пояс IBF

Ломаченко нокаутував Камбососа та повернув собі пояс IBF

Вранці 12 травня в австралійському Перті на RAC Arena відбулася головна спортивна подія року – бій українського боксера Василя Ломаченка та австралійця Джорджа Камбососа.

Про це повідомляє Sport.ua.

У результаті Ломаченко (17–3, 11 KO) переміг Камбососа (21–2, 10 KO) та завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.

«Сьогодні я знову став чемпіоном світу. Цей титул і бій – для мого батька. Хочу сказати, що я дуже вдячний і ціную його. Він тренував мене, виростив, тренував і заслужив на це. Цей пояс – для мого батька. Тепер я хочу повернутися додому та проводити час із сім’єю», –  сказав Ломаченко в рингу після бою.

Агентство Телевидения Новости

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