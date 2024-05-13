Окупанти зайняли ще три села на Харківщині – DeepState

За останню добу російські загарбники окупували селища Мороховець, Олійникове та Зелене на Харківщині.

Як пише УНІАН, про це повідомляють аналітики DeepState.

Варто зазначити, що у Генеральному штабі Збройних сил України окупацію цих населених пунктів не підтверджували.

Згідно з даними каналу, окупанти фактично зайняли ці населені пункти та продовжують рухатися в напрямку селища Липці. Тривають активні бої за Лук’янці, їх майже повністю окупували.

Загарбники намагаються закріпитися в Глибокому та просуватися піхотою, однак перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів. Це значно ускладнює пересування, але не зупиняє їх.

Також війська рф продовжують підбиратися до Вовчанська та закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто. Українські оборонці зустрічають їх вогнем та намагаються стримати натиск.

Агентство Телевидения Новости