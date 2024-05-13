Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:01
Просмотров: 60

Окупанти зайняли ще три села на Харківщині – DeepState

Окупанти зайняли ще три села на Харківщині – DeepState

За останню добу російські загарбники окупували селища Мороховець, Олійникове та Зелене на Харківщині.

Як пише УНІАН, про це повідомляють аналітики DeepState.

Варто зазначити, що у Генеральному штабі Збройних сил України окупацію цих населених пунктів не підтверджували.

Згідно з даними каналу, окупанти фактично зайняли ці населені пункти та продовжують рухатися в напрямку селища Липці. Тривають активні бої за Лук’янці, їх майже повністю окупували.

Загарбники намагаються закріпитися в Глибокому та просуватися піхотою, однак перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів. Це значно ускладнює пересування, але не зупиняє їх. 

Також війська рф продовжують підбиратися до Вовчанська та закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто. Українські оборонці зустрічають їх вогнем та намагаються стримати натиск.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 