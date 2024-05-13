На Харківському напрямку відбили 12 атак – Синєгубов

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини: Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ та інші.

Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Липці, Нескучне, Стариця та інші, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано.

18:25 село Малі Проходи Харківський район. Внаслідок обстрілу горів будинок.

13:00 селище Дворічна. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено один приватний будинок, поранено 46-річну жінку.

10:30 село Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБ було влучання в комунальний навчальний заклад.

У місті Ізюм внаслідок детонації боєприпасу поранено 69-річного чоловіка.

12 травня внаслідок серії масованих обстрілів міста Вовчанськ з різного виду озброєння, пошкоджені приватні будинки. Постраждали 7 людей.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах села Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Харківському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах населених пунктів Лукʼянці, Вовчанськ, Бугруватка та інші Харківської області.

Наразі 1695 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2589 з Харківського, 44 з Богодухівського та 1434 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйовано 5762 людей.

Агентство Телевидения Новости