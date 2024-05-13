Ведуться бої за Вовчанськ: за добу вбито понад 100 окупантів

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Олійникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 – ще тривають. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

Ворог злучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

На даний час ворог має тактичний успіх. Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону.

Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки й завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат.

Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із пріоритетів є збереження життя наших воїнів.

Агентство Телевидения Новости