Цієї ночі над Україною було знищено 18 «шахедів»

У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби, йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости