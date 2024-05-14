Внаслідок обстрілів Харківщини за добу було вбито чоловіка, ще 11 людей отримали поранення

Військові рф завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Сьогодні вранці ворог вдарив по Харкову. Поліція виявила два місця влучання КАБів.

13 травня військові рф безупинно гатили по місту Вовчанськ з артилерії, РСЗВ, авіації. Поранені четверо чоловіків та дві жінки. Пошкоджені та зруйновані приватні домоволодіння, житлові будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі.

Об 11:00 ворог завдав удару КАБами по селищу Веселе. Без постраждалих.

Близько 14:00 внаслідок російського артилерійського обстрілу у селищі Липці поранення отримала цивільна 71-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.

У селищі Коротич внаслідок влучання ракети російських окупантів загинув 38-річний чоловік, ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 та 73 роки отримали поранення. Пошкоджено приміщення виробничого підприємства.

В результаті обстрілу військами рф з РСЗВ касетними боєприпасами у Боровій сталося загоряння лісу.У селищі Козача Лопань внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено два приватних домоволодіння.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація з прифронтових районів Харківщини. Станом на 18:00 13 травня правоохоронці вивезли до більш безпечних місць 2071 людину.

З питань виїзду з небезпечних районів можна звертатися на «гарячу лінію» за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости