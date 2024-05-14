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Як Держприкордонслужба спільно з іншими підрозділами Сил оборони України знищує окупантів на Харківщині
Прикордонники Донецького загону знешкодили групу піхоти противника.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Групову ціль у прикордонні виявили аеророзвідники й навели на ворога побратимів-мінометників. Вибух артилерійської міни знешкодив 3 загарбників.
Зазначимо, що прикордонні підрозділи разом з усіма українськими захисниками продовжують виявляти та знищувати ворожі сили, що вдерлись на північ Харківщини, підкреслюють прикордонники.
Бойова робота триває.