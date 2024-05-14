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Як Держприкордонслужба спільно з іншими підрозділами Сил оборони України знищує окупантів на Харківщині

Як Держприкордонслужба спільно з іншими підрозділами Сил оборони України знищує окупантів на Харківщині

Прикордонники Донецького загону знешкодили групу піхоти противника.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Групову ціль у прикордонні виявили аеророзвідники й навели на ворога побратимів-мінометників. Вибух артилерійської міни знешкодив 3 загарбників.

Зазначимо, що прикордонні підрозділи разом з усіма українськими захисниками продовжують виявляти та знищувати ворожі сили, що вдерлись на північ Харківщини, підкреслюють прикордонники.

Бойова робота триває.

Агентство Телевидения Новости

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