На Харківщині поліція розшукала неповнолітню дівчину

На Харківщині правоохоронці оперативно розшукали дівчину та повернули її опікунам.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

13 травня близько 22:50 до поліції звернулася опікун 14-річної дівчини. Жінка повідомила, що дитина не повернулася додому, а її телефон вимкнений.

Упродовж декількох годин поліцейські встановили місцеперебування підлітка, весь цей час вона гуляла вулицями міста.

Поліція звертається до батьків та піклувальників із закликом приділяти малолітнім та неповнолітнім дітям більше уваги та у разі їх зникнення не гаяти часу й звертатися за номером 102.

Агентство Телевидения Новости