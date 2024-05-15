На Харківщині в районах Лук’янців та Вовчанська ЗСУ перемістилися на більш вигідні позиції – Генштаб

Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 23:00 14 травня.

З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ. Активно задіював авіацію – окупанти на територію України майже 70 керованих авіабомб.

На Харківському напрямку підрозділи ЗСУ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, три бойових зіткнення ще тривають.

На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БпЛА Сил оборони.

У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції ЗСУ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.

Крім того, українські захисники відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.

По усій лінії фронту ЗСУ продовжували стримувати натиск ворога, нищити його особовий склад та техніку. Загалом з початку доби російські окупанти втратили 1075 осіб вбитими та пораненими, 251 одиницю озброєння та військової техніки.

Агентство Телевидения Новости