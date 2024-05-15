Внаслідок обстрілів Харкова протягом доби постраждало 22 людини – Синєгубов

6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45 місто Харків. Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі.

Постраждало 22 людини протягом доби, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

17:00 село Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок.

14:05 та 15:50 місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілів поранено двох людей.

13:00 село Липці Харківський район. Пошкоджено чотири приватні будинки внаслідок обстрілу з РСЗВ.

11:55 Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка.

11:45 Вовчанська ТГ, село Лиман. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди з послідуючим загорянням будинку.

11:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, село Борова пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ.

14 травня 10:25 місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу відбулося загоряння приватного домоволодіння.

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лукʼянці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

На Купʼянському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – М’ясожарівка, Ковалівка –Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають.Успіху противник не має.

Наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 з Харківського, 79 з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйована 7991 людина.

Агентство Телевидения Новости