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«Мова про евакуацію з Харкова не йде», – Терехов

Попри загострення ситуації у прикордонних районах області, потреби в евакуації мешканців Харкова немає.

Про це сьогодні, 15 травня, в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов, повідомляє Харківська міськрада.

«Мова про евакуацію з Харкова не йде. Ми, навпаки, приймаємо евакуйованих. До Харкова приїжджають люди з районів, де зараз йдуть активні бойові дії. Ми вже прийняли понад 6 тис. осіб. Розміщуємо їх у гуртожитках, надаємо все необхідне, щоб вони почувалися більш-менш захищеними. Зараз потреби в речах немає, усього вистачає», – розповів мер.

Також Ігор Терехов повідомив, що напередодні ворог завдав сім ударів по густонаселених районах Харкова, щоб залякати його мешканців та змусити виїхати з міста.

Мер подякував харків’янам за те, що не піддаються паніці та продовжують допомагати ЗСУ.

«І місто дуже багато допомагає нашим військовим частинам, і харків’яни відгукнулися на мій заклик та перераховують кошти на потреби захисників. Наша головна мета – захистити Харків та Україну, дати гідну відсіч агресору, який прийшов на нашу землю», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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