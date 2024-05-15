Під час обстрілу на Харківщині постраждали двоє поліцейських

Протягом доби 14-15 травня окупанти обстрілювали Харківщину з РСЗВ, авіації, артилерії та дронів. Під ударами перебували Харків, Вовчанськ, а також населені пункти Рубіжне, Гатище, Стариця, Лиман, Куп’янськ, Липці, Слобожанське та Борова.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені. Серед постраждалих – четверо дітей. Від ворожого обстрілу також постраждали двоє поліцейських, які несли службу на блокпосту в Куп’янському районі.

Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини. Екіпажі поліцейських вивезли з населених пунктів Вовчанської, Липецької, Циркунівської громад, які потерпають від постійних обстрілів росіян, 2325 місцевих мешканців.

Агентство Телевидения Новости