На Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі

Оперативна інформація станом на 11.30 15.05.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українськими підрозділами за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

Крім того, наші підрозділи продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили й техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

Загалом з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку 10.05.2024 втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Куземівка – Стельмахівка, Крохмальне – Берестове, Котлярівка – Піщане, Кармазинівка – Новоєгорівка. Втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку наші війська стримують 5 атак російських окупантів на напрямках Веселе – Роздолівка, Берестове – Спірне, Миколаївка – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Зайцеве – Курдюмівка, втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку українські оборонці відбили дві атаки противника на напрямку Очеретине – Новоолександрівка, одне бойове зіткнення триває на напрямку Соловйове – Сокіл, ще одну атаку окупантів наші воїни відбивають на напрямку Семенівка – Новоселівка Перша.

На одній з ділянок під час атаки противника наші захисники знищили ворожий танк та дві БМП. Сили оборони покращили тут тактичне положення. На іншій ділянці внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника українські воїни проводять перегрупування.

Загалом, з початку доби загалом відбулося 41 бойове зіткнення. Противник завдав один авіаційний удар з використанням КАБів та 17 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 470 обстрілів позицій наших військ.

З початку доби знищено майже 260 окупантів, 76 одиниць озброєння і військової техніки, нашими підрозділами уражено два ворожих пункти зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости