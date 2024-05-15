ЗСУ зупинили спроби окупантів прорвати оборону на Харківському напрямку

Сили оброни зупинили спроби російських військ прорвати оборону на харківському напрямку, ситуацію дещо стабілізували, але бої тривають.

Як пише Українська правда, про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин в ефірі марафону новин

«Наразі у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» ситуація залишається загостреною, проте підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинені, дещо ситуацію стабілізовано, зокрема на харківському напрямку», – зазначив Волошин.

«Оперативна обстановка на харківському напрямку залишається складною, однак вона динамічно змінюється. Тривають оборонні бої − жорстокі − на значній частині нашої прикордонної смуги. Там є населені пункти, на яких російські війська намагаються закріпитися і використати для подальшого просування», підкреслив Волошин.

За словами речника, за минулу добу на Харківщині відбили 11 атак росіян, зокрема, на напрямках Глибоке − Липці, Лук’янці − Липці, Борисівка − Нескучне та Шебекіне (рф) − Вовчанськ.

«У районах Лук’янців та Вовчанська тривають бої. Окупанти намагаються здобути там певну тактичну перевагу. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися.. Однак підрозділи ЗСУ не дають російським окупантам саме там закріпитися», − заявив Волошин.

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