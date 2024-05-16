Обстріли Харківщини за добу: зведення ХОВА
20:03 Харків. Через ворожий ракетний обстріл пошкоджено 5-поверховку будівлю, 8 автівок, багато вікон вибито.
Поранено 2 чоловіків: 20 та 40 років, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
4:44 село Богуславка, вул. Центральна, 23. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі. Постраждала жінка.
00:29 — 00:48 місто Чугуїв. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждали жінка 69 років та 81-річна жінка.
23:30 село Графське Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу поранена 87-річна жінка.
18:01 Вовчанськ. Внаслідок обстрілу поранений 70-річний чоловік. 17:30 село Колісниківка Куп’янський район. Внаслідок обстрілу травмовано 55-річну жінку. 17:00 Дергачівська громада, у полі. Внаслідок влучання «Ланцету» у трактор отримав поранення 25-річний тракторист.
16:50 Куп`янськ. Внаслідок вибуху боєприпасу загинув 50-річний чоловік.
10:25 Харківський район, Малоданилівська селищна громада. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали 4 працівники медустанови.
На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна – Липці, Лукянці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця.
На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника.
Водночас бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка – Іванівка, Котлярівка – Піщане, Куземівка – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка. В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції.
Наразі 2319 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3834 з Харківського, 103 з Богодухівського та 2533 людей евакуйовано волонтерами.
Всього евакуйовано 8779 людей.