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У Харкові ремонтують будинок, пошкоджений внаслідок обстрілів
На вул. Метробудівників тривають будівельні роботи в житловому будинку, який був пошкоджений внаслідок бойових дій.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували пошкоджену частину будівлі. Вони відновлюють зруйновані перекриття та стіни.
У першому під’їзді триває підготовка до оздоблювальних робіт та відбудови каркасної частини.