У Харкові ремонтують будинок, пошкоджений внаслідок обстрілів

На вул. Метробудівників тривають будівельні роботи в житловому будинку, який був пошкоджений внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували пошкоджену частину будівлі. Вони відновлюють зруйновані перекриття та стіни.

У першому під’їзді триває підготовка до оздоблювальних робіт та відбудови каркасної частини.

Агентство Телевидения Новости