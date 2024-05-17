Скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

У Верховній Раді 16 травня зареєстрували законопроєкт 11260, яким пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу, що встановлює відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Так, замість позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, як це передбачає чинна норма, пропонується встановити кримінальне покарання у вигляді штрафу від 51 000 до 85 000 грн або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк від одного до двох років.

Зазначимо, що наразі у КК міститься і стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Так, ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, карається штрафом від 5100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року, що теж є кримінальним, а не адміністративним покаранням.

Автором законопроєкту 11260 виступає один народний депутат – Анатолій Бурміч.

З огляду на те, що серед ініціаторів лише один народний депутат, фракція якого не входить в коаліцію, та наразі йде мова про більш жорсткі заходи задля забезпечення мобілізації, прийняття цього законопроєкту виглядає малоймовірним.

Агентство Телевидения Новости