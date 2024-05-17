Найглибша точка просування ворога на Харківщині – 10 кілометрів: Зеленський

Окупанти під час наступу на півночі Харківської області просунулись не більше ніж на 10 кілометрів і не дійшли до основних ліній оборони. Зараз ситуація стабілізується.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у п’ятницю, 17 травня, пише Кореспондент.

«На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було», – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що кілька напрямків були посилені окремими батальйонами «з резерву і з деяких напрямків».

Президент пов’язав перетин росіянами кордону з тим, що Україні не вистачає ППО.

«Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. Вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто», – сказав він.

За словами Зеленського, «до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули».

«Вони (росіяни) приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша – не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів», – зазначив президент.

Президент підкреслив, що ціль росіян зрозуміла – Вовчанськ.

Агентство Телевидения Новости