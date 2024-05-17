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Комбінована нічна атака по Харкову: прокурори фіксують наслідки

Комбінована нічна атака по Харкову: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Слобідської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, в ніч на 17 травня збройні сили рф атакували Харків безпілотниками.

Внаслідок удару в Основʼянському районі Харкова пошкоджено нежитлові будівлі.

Після атаки безпілотників ворог завдав по місту ракетний удар. Зафіксовано влучання по території Немишлянського району: у нежитловій будівлі вибито вікна.

За попередніми даними, російська армія вдарила ракетою С-300 з території бєлгородської області рф.

Без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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