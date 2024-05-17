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Внаслідок обстрілів Харківщини знищено електрообладнання у Куп’янську та Боровій

Внаслідок обстрілів Харківщини знищено електрообладнання у Куп’янську та Боровій

Через порушення, що сталося в електромережах Сумської області, короткостроково знеструмлювалась частина міста Харків (близько 182 тисяч абонентів), метрополітен.

Про це повідомляє Міненерго.

Внаслідок обстрілів знищене електрообладнання у місті Куп’янськ та селищі Борова – тривають роботи із заживлення споживачів. На ранок через бойові дії залишаються знеструмленими 32,8 тисячі точок обліку.

В одному з населених пунктів Богодухівського району внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилось 46 абонентів.

Агентство Телевидения Новости

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