Кличко підтримав Усика перед поєдинком з Ф’юрі

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко підтримав Олександра Усика (21-0, 14 КО) перед боєм за абсолютне чемпіонство в хевівейті з британцем Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє SPORT.UA.

«Я тут, в Ер-Ріяді, де відбудеться поєдинок за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. У безглуздій війні, яку путінська росія почала в Україні, з метою змусити Україну зникнути як країну і націю, перетворити її на мовчання, а потім на попіл. Ось і ми, світ у суботу ввечері дивитиметься на Саудівську Аравію. Ми не мовчимо. Тут талановиті боксери, талановиті олімпійські спортсмени. Ми, українці, просто талановита нація, і крапка. Я тут для того, щоб сказати, що ми стоїмо на своєму, щоб нашу країну знали й підтримали. І це історичний бій для боксу. Ми отримаємо першого абсолютного українського чемпіона в надважкій вазі», – наголосив Кличко.

Бій Усика і Тайсона Ф’юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Агентство Телевидения Новости