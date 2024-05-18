Цієї ночі над Україною було знищено 13 «шахедів»

Уночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

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