Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:23
Просмотров: 225

23 людини постраждали через ворожий удар по Київському району Харкова (фото)

23 людини постраждали через ворожий удар по Київському району Харкова (фото)

25 листопада о 8:35 російські військові здійснили ракетний удар по середмістю Харкова, унаслідок чого сталась пожежа на площі близько 80 мкв.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зафіксовано влучання в землю. Вогнем пошкоджено три автомобілі та фасади нежитлових будівель. Вибухові поранення дістали 23 людей віком від 21 до 71 років. 16 постраждалих доставили до лікарні.

На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Цієї ночі над Україною було збито 71 «шахед»
Сегодня 11:48    175
Про що писала партійна преса Харкова під час і після чергового ювілею т.зв. «великого жовтня» у період Голодомору 1932-33 рр..
Сегодня 10:17    132
російські надзвичайники вже «прогрівають» глибинний народ ядерними укриттями
Сегодня 10:05    151
Щонайменше шестеро найманців ПВК "Вагнер" убито внаслідок нападу угрупування JNIM у Малі — Associated Press
Сегодня 09:53    121
Первая верифицированная повреждённая МТ-ЛБ с РБУ-6000
Сегодня 09:41    145
Все таки путин про «Орешник» выражается странно
Сегодня 09:17    141
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте, щоб обговорити війну в Україні — Reuters
Сегодня 09:06    114
The Times у статті «Через корупцію українцям загрожує смертельний мороз» звинуватило українську владу в провалі програм захисту об'єктів енергетики
Сегодня 08:56    136
рф обманом завербувала сотні єменців на війну в Україні - FT
Сегодня 08:47    114
лавров запустив на полях G20 брехливу антиядерну риторику
Сегодня 08:36    135
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 