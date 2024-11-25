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Цієї ночі над Україною було збито 71 «шахед»

Цієї ночі над Україною було збито 71 «шахед»

У ніч на 25 листопада 2024 року (із 18:30 24 листопада) окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків – Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Криму.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 11:00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА.

71 БпЛА – локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Протягом дня (минулої доби) 24 листопада 2024 року з 10:00 по 17:30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки «шахедів» здійснювались лише у нічний час — в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БпЛА і протягом дня, пояснили в повітряних силах.

Агентство Телевидения Новости

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