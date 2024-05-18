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На Харківському напрямку відбито 2 атаки рашистів, на Куп’янському 6 – Синєгубов

На Харківському напрямку відбито 2 атаки рашистів, на Куп’янському 6 – Синєгубов

На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця.

Ситуація контролюється Силами оборони, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.

На Купʼянському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка – Іванівка і Крохмальне – Берестове.Ситуація контролюється захисниками України.

15:38 Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Загинули 3 чоловіки, постраждала — 31 людина. 17:00 село Липці Харківського району. Відбувся ворожий обстріл з РСЗВ. Пошкоджене приватне домоволодіння, отримав поранення 53-річний чоловік. 12:30 селище Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано будівлю адміністративного корпусу лікарні, пошкоджено багатоповерхові будинки, дитсадок. Травмовано одну жінку.

Наразі 2726 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 4037 з Харківського, 118 з Богодухівського та 3026 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйовано 9907 людей.

Агентство Телевидения Новости

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