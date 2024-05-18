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З прикордонних сіл Золочівської громади за тиждень евакуювали 27 дітей

З прикордонних сіл Золочівської громади за тиждень евакуювали 27 дітей

Триває евакуація з прикордонних населених пунктів Золочівської громади: з тиждень евакуювали 114 людей, з них 27 дітей.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

В першу чергу евакуювали родини з дітьми, ті, хто має власний транспорт, виїжджають самостійно. Іншим допомагають влада, поліцейські, надзвичайники та волонтери: особлива увага пенсіонерам та людям із захворюваннями.

За даними Харківської ОВА, наразі 2726 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 4037 з Харківського, 118 з Богодухівського та 3026 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 9907 людей.

Агентство Телевидения Новости

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