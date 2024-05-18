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Подробиці удару по приватному сектору Харкова: постраждали шість людей

Подробиці удару по приватному сектору Харкова: постраждали шість людей

Сьогодні, 18 травня, завдав удару по приватному сектору в Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

Як розповів міський голова Ігор Терехов, керована авіабомба вибухнула на території приватного домоволодіння. Внаслідок ворожої атаки постраждали шість людей, серед них – троє дітей. Усі вони знаходяться у лікарні.

Серед поранених — сімʼя, по чиєму подвірʼю влучила керована авіабомба, зазначив Терехов.

«Зараз ми обстежуємо будинки, але вже бачимо, що пошкоджено більш як десять. Вимушено відключили газо- та електропостачання. Зараз наші комунальні служби працюють над тим, аби якнайшвидше відновити надання послуг», – розповів мер.

За його словами, ще одна авіабомба впала в лісосмузі в Київському районі. Обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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