У Харкові потрапили під авіаудар домівки в Шевченківському районі: прокурори фіксують наслідки

Ворог вчергове атакував Харків, постраждали шість мирних мешканців, серед яких три дитини, – розпочато провадження.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 18 травня близько 15:15 російська армія завдала авіаудару по приватному житловому сектору у Шевченківському районі міста.

Внаслідок ворожого обстрілу травмовано пʼятьох людей, серед них 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Зазнали пошкоджень щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.

Попередньо, війська рф вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці ворожого удару з боку зс рф.

Агентство Телевидения Новости