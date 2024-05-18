Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:42
Просмотров: 87

У Харкові потрапили під авіаудар домівки в Шевченківському районі: прокурори фіксують наслідки

У Харкові потрапили під авіаудар домівки в Шевченківському районі: прокурори фіксують наслідки

Ворог вчергове атакував Харків, постраждали шість мирних мешканців, серед яких три дитини, – розпочато провадження.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 18 травня близько 15:15 російська армія завдала авіаудару по приватному житловому сектору у Шевченківському районі міста.

Внаслідок ворожого обстрілу травмовано пʼятьох людей, серед них 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Зазнали пошкоджень щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.

Попередньо, війська рф вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці ворожого удару з боку зс рф.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 